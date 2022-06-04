В Донецкой области восстановили электроснабжение в 15 населенных пунктах

Ремонтные бригады за минувшие сутки полностью или частично восстановили электроснабжение в 15 населенных пунктах. Свет вернули в дома 25 тысяч семей. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Донецкие электросети.



В Донецкой области сохраняется сложная ситуация из-за активных боевых действий. Однако энергетикам удалось полностью или частично восстановить электроснабжение для 25 714 семей в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах.



«Из-за постоянных обстрелов без света остаются 328 населенных пунктов Донецкой области. Самые сложные направления — Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское и Великоновоселковское», — перечислили в компании.