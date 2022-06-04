«ДНР»: В Донецке из-за обстрелов погибли двое мирных жителей, сгорела скорая

В подконтрольном группировке «ДНР» Донецке сегодня погибли двое мирных жителей. Еще трое были ранены. Об этом сообщает так называемый «штаб теробороны ДНР».



В «ДНР» уверяют, что в результате обстрела в Петровском районе погибли женщина и мужчина. Кроме того, в том же районе, по ул. Углегорской, ранен мирный житель. Еще двое мирных жителей ранены на ул. Куйбышева, сгорел автомобиль скорой помощи.



Еще две женщины, по утверждению «ДНР», ранены в Горловке, в Калининском районе. Также пострадала женщина в Пантелеймоновке.



В «ДНР» заявляют, что за минувшие сутки, с 08:00 3 июня до 08:00 4 июня, в результате обстрелов погибли четыре мирных жителя, еще 13 были ранены.