В акваторию Мариупольского порта зашло второе судно под флагом России и швартуется под погрузку металлопроката. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



«Прямо сейчас в акваторию Мариупольского порта зашло второе судно под флагом рф и швартуется под погрузку металлопроката. Аппетит приходит во время еды. Мародеры», - написал Андрющенко.



31 мая из порта Мариуполя отправился российский сухогруз «РМ 3» типа «Славутич» груженый металлопрокатом.



3 июня стало известно, что судно со сталью, которую российские оккупанты украли в Мариуполе, вошло в акваторию порта Ростова-на-дону.