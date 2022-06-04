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В акваторию Мариупольского порта зашло второе судно под флагом РФ

04 июня 2022, 17:58

В акваторию Мариупольского порта зашло второе судно под флагом РФ

В акваторию Мариупольского порта зашло второе судно под флагом России и швартуется под погрузку металлопроката. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Прямо сейчас в акваторию Мариупольского порта зашло второе судно под флагом рф и швартуется под погрузку металлопроката. Аппетит приходит во время еды. Мародеры», - написал Андрющенко.

31 мая из порта Мариуполя отправился российский сухогруз «РМ 3» типа «Славутич» груженый металлопрокатом. 

3 июня стало известно, что судно со сталью, которую российские оккупанты украли в Мариуполе, вошло в акваторию порта Ростова-на-дону.

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