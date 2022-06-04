Евросоюз начал работать над седьмым пакетом санкций против России

Евросоюз начал работу над новым, седьмым пакетом санкций против России. Об этом сообщил заместитель председателя Министерства иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью изданию РАР.



По его словам, ограничения вероятно затронут газовые поставки из РФ и расширение списка банков, которые отключат от международной банковской системы SWIFT.



«Санкции должны быть еще более жесткими — в контексте того газа, который Россия еще может продать, в контексте отключения всех российских банков от системы SWIFT. Я говорю в основном о Газпромбанке», - заявил Яблонский.



Он добавил, что необходимо ввести эмбарго на технологии, которые Россия может использовать в промышленности, а также конфисковать все российские активы в ЕС.



3 июня Совет Евросоюза утвердил шестой пакет санкций против России из-за вторжения в Украину. Он предусматривает сокращение импорта российской нефти и запрет вещания некоторых российских медиа.