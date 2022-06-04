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В Святогорске сгорел храм, а в Мариуполе погибших перестали доставать из-под завалов. Дайджест НД за день ►

04 июня 2022, 23:42

В Святогорске сгорел храм, а в Мариуполе погибших перестали доставать из-под завалов. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске.

  • Россия уничтожает культурное наследие Украины. Обстрелами повреждена Святогорская Лавра, сожжен деревянный скит.
  • Уровень воды в реке Северский Донец сильно опустился. Возможно, оккупанты готовятся к форсированию.
  • Донбасс без воды — и когда появится неизвестно. В Славянске оборудуют скважины.
  • 11 населенных пунктов в Донецкой области разрушены. Улицы городов становятся похожими на руины.
  • В Мариуполе тела мертвых людей перестали доставать из под завалов и увозят на свалку вместе со строительным мусоров.
  • В Луганской области «кадыровцы» несут потери. Глава области заявляет, что ВСУ отодвинули оккупантов от части Северодонецка.
  • В Донецке обстреляна шахта им. Челюскинцев, а в Макеевке женщина с ребенков попали под обстрел и случилось ДТП.

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