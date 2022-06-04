В Святогорске сгорел храм, а в Мариуполе погибших перестали доставать из-под завалов. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске.

Россия уничтожает культурное наследие Украины. Обстрелами повреждена Святогорская Лавра, сожжен деревянный скит.

Уровень воды в реке Северский Донец сильно опустился. Возможно, оккупанты готовятся к форсированию.

Донбасс без воды — и когда появится неизвестно. В Славянске оборудуют скважины.

11 населенных пунктов в Донецкой области разрушены. Улицы городов становятся похожими на руины.

В Мариуполе тела мертвых людей перестали доставать из под завалов и увозят на свалку вместе со строительным мусоров.

В Луганской области «кадыровцы» несут потери. Глава области заявляет, что ВСУ отодвинули оккупантов от части Северодонецка.

В Донецке обстреляна шахта им. Челюскинцев, а в Макеевке женщина с ребенков попали под обстрел и случилось ДТП.