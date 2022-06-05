«ДНР»: За прошлые сутки из-за обстрелов погибли 5 человек

За минувшие сутки в результате обстрелов на подконтрольной группировке «ДНР» территории погибли 5 человек. Об этом сообщает «МЧС ДНР».



По данным на 8 утра 5 июня, погибли 5 мирных жителей, еще 26 получили ранения.



Накануне сообщалось, что под обстрел попал центр Донецка. В результате обстрела Ворошиловского района пострадали тринадцать мирных жителей, в том числе ребенок.



Боевики «ДНР» обвинили в обстреле украинскую армию. В украинском штабе группировки Объединенных сил ситуацию в Донецке пока не комментировали. В целом украинская сторона отрицает, что наносит удары по жилым кварталам неподконтрольной части Донбасса.

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