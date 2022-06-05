Россияне сбросили фосфорные боеприпасы на Харьковщине и обстреляли приграничные регионы

Оккупанты снова атаковали Харьковскую, Черниговскую и Сумскую области. Возле одного из населенных пунктов они применили запрещенные фосфорные боеприпасы. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.



В Генштабе отметили, что в целом на Харьковском направлении подразделения захватчиков основные усилия сосредоточили на удержании занятых позиций и предотвращении дальнейшего продвижения украинских войск к государственной границе.



«Противник не прекращает огневое поражение позиций наших войск вблизи города Харькова. Российские оккупанты применили фосфорные боеприпасы в районе населенного пункта Черкасские Тишки», — говорится в сообщении.



На Северском направлении россияне обстреляли из артиллерии объекты инфраструктуры возле поселков Стариково и Екатериновка Сумской области, а также населенного пункта Каменская Слобода Черниговской области.



«Для уточнения расположения позиций наших войск враг провел воздушную разведку БПЛА в определенных районах Сумской и Черниговской областей», — добавили в Генштабе.