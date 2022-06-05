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Украинские военные уничтожили склад боеприпасов и технику оккупантов в Пологах

05 июня 2022, 10:59

Украинские военные уничтожили склад боеприпасов и технику оккупантов в Пологах

Украинские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов, который оккупанты обустроили на территории местного предприятия в городе Пологи Запорожской области.

Как сообщается на странице в Facebook 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины, с помощью БПЛА удалось нанести точный удар по складу с боеприпасами, резевуарам с горючим. Также уничтожено большое количество российской военной техники.

Детонация продолжалась всю ночь.

В территориальной обороне «Азов» Днепра сообщили, что российский склад боеприпасов уничтожен в городе Пологи Запорожской области, где расположен маслоэкстракционный завод.

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