Украинские военные уничтожили склад боеприпасов и технику оккупантов в Пологах

Украинские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов, который оккупанты обустроили на территории местного предприятия в городе Пологи Запорожской области.



Как сообщается на странице в Facebook 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины, с помощью БПЛА удалось нанести точный удар по складу с боеприпасами, резевуарам с горючим. Также уничтожено большое количество российской военной техники.



Детонация продолжалась всю ночь.

В территориальной обороне «Азов» Днепра сообщили, что российский склад боеприпасов уничтожен в городе Пологи Запорожской области, где расположен маслоэкстракционный завод.