За сутки оккупанты нанесли 15 ударов по Донетчине, под огнем больше десяти населенных пунктов

За прошлые сутки российские захватчики нанесли 15 ударов по Донетчине с применением авиации, ракетных комплексов «Точка-У», реактивных систем залпового огня «Град» и «Смерч», артиллерии, танков. Разрушениям подверглись 14 гражданских объектов, сообщает Национальная полиция Украины.



Российские войска били по 13 населенным пунктам: Бахмут, Авдеевка, Святогорск, Константиновка, Соледар, Краматорск, Дружковка, Новоселовка 1, Первомайское, Острое, Нетайлово, Хрестище, Времовка.



В результате обстрелов повреждены 7 частных домов, две многоэтажки, коммунальное предприятие, детский лагерь, завод, два храма.



Отмечается, что на местах обстрелов правоохранители собрали подтверждения военных преступлений России. Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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