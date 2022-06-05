Около 30 прилетов: Оккупанты уничтожили гуманитарный штаб в Лисичанске

Российские захватчики уничтожили гуманитарный штаб в Лисичанске, в здание попало около 30 снарядов. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем телеграм-канале.



«Вчерашние день и ночь для Лисичанска – адские. россияне непрерывно били по городу. Артиллерия и даже – "Точка-У". Рашисты разыскивали вероятные места скопления людей. Возможно, не обошлось без предательства», — отметил глава области.



По его словам, около 30 попаданий в здание гумштаба полностью его уничтожили. «Пожар продолжается и сейчас. К счастью, люди живы», — сообщил Гайдай.



Кроме того, в городе разрушены пять жилых домов, здания «Укрпочты» и полиции.