Оккупанты планируют вывозить жителей Херсона на «расчистку» Мариуполя — Денисова

Российские захватчики собираются вывозить жителей временно оккупированного Херсона на «расчистку» Мариуполя. Об этом сообщила экс-омбудсмен Людмила Денисова в своем телеграм-канале.



«В городе коллаборанты открыли филиал "Единой России", где собирают паспортные данные жителей Херсона и области. В обмен за это предлагая пару банок просроченной тушенки. Один из путинских прихвостней, приехавший в город "помочь", заявил, что херсонцев будут отправлять "работать на восстановление объектов инфраструктуры Мариуполя"». То есть для расчистки разрушенного рашистами Мариуполя и сбора трупов оккупанты хотят привлекать других порабощенных украинцев – жителей оккупированного Херсона», — сообщила Денисова.



Она подчеркнула, что террор, жестокое и унизительное обращение с мирными жителями на оккупированных территориях – это военное преступление, определенное Уставом Международного военного трибунала и Римским уставом Международного уголовного суда, и нарушение норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.



«Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты преступлений и нарушений прав человека России в Украине», — добавила экс-омбудсмен.