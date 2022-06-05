Россияне разбили 43 храма на Донетчине, большинство — московского патриархата

Российские оккупанты уничтожили или нанесли повреждения более 40 храмам на Донетчине. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в своем телеграм-канале.



Он напомнил, что вчера в результате обстрела Святогорска сгорел Всехсвятский скит Святогорской лавры.



«Но это далеко не первое религиозное сооружение, уничтоженное россиянами. В самом только Святогорске, объединяющем три памятника архитектуры и культуры, россияне повредили историко-архитектурный музей, уничтожили храм, два скита и два корпуса келий Святогорской лавры, убив четырех монахов. Всего по области россияне разрушили или повредили уже по меньшей мере 43 религиозных сооружения — абсолютное большинство из них принадлежало московскому патриархату», — отметил Кириленко.



Он подчеркнул, что оккупанты целенаправленно уничтожают любые проявления украинской культуры.