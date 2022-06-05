Ждать от двух дней: В Мариуполе теперь нужно записываться в очередь за водой

Жителям Мариуполя для получения питьевой воды теперь нужно записываться в очередь, которая может занимать несколько дней. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем телеграм-канале.



«Очередь от двух дней. То есть теперь питьевая вода в лучшем случае раз в два дня. Основная причина — падение уровня воды в природных источниках забора воды. Прогнозируют дальнейшее сокращение поставок воды по естественным причинам — летний зной», — отметил Андрющенко.



Он также рассказал, что оккупанты сократили выдачу гуманитарной помощи, и теперь ее выдают исключительно людям пенсионного возраста. Всем остальным выдают только после выполнения «работы». Практика «еда за работу» возобновилась.



«Молодежь заставляют записываться в "дружины" и помогать мобильным патрулям, в т.ч. в фильтрационных мерах. За отказ угрожают мобилизацией в армию "ДНР". Мариуполь целенаправленно и планомерно превращают в гетто для украинцев», — резюмировал советник мэра.