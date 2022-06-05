«ДНР» заявила об обстреле района ж/д вокзала в Донецке и гибели жителя Горловки

Сегодня в результате обстрела подконтрольной группировке «ДНР» Горловки погиб один мирный житель. Об этом сообщил глава «администрации» города Иван Приходько.



«Увы, есть погибший мирный житель по адресу: ул. Крушельницкого, 21, поселок шахты Александр-Запад, Калининский район Горловки», — написал Приходько в своем телеграм-канале.



По его словам, по состоянию на 13:00 5 июня в Горловке трое раненых мирных жителей и один погибший.



Сегодня в Донецке под обстрел попала Привокзальная площадь в Киевском районе, сообщил «мэр» Донецка от «ДНР» Алексей Кулемзин.



«Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — добавил он.