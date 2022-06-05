Украина не смогла пробиться на чемпионат мира по футболу

Украина не смогла пройти Уэльс. Фото: УАФ

Сборная Украины не смогла пробиться на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре. Подопечные Александра Петракова в финальном матче квалификации уступили сборной Уэльса со счетом 1:0.



На 34-й минуте гол в свои ворота забил Андрей Ярмоленко.



Поединок проходил в Кардиффе.



Во втором тайме трансляцию матча на онлайн-сервисе OLL.TV прервала хакерская атака. Вместо матча началась ретрансляция российского прокремлевского телеканала.



На пути к матчу с Уэльсом сборная Украины обыграла команду Шотландии в полуфинале квалификации.