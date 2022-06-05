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Украина не смогла пробиться на чемпионат мира по футболу

05 июня 2022, 20:56

Украина не смогла пробиться на чемпионат мира по футболу

Украина не смогла пройти Уэльс. Фото: УАФ Украина не смогла пройти Уэльс. Фото: УАФ

Сборная Украины не смогла пробиться на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре. Подопечные Александра Петракова в финальном матче квалификации уступили сборной Уэльса со счетом 1:0.

На 34-й минуте гол в свои ворота забил Андрей Ярмоленко.

Поединок проходил в Кардиффе.

Во втором тайме трансляцию матча на онлайн-сервисе OLL.TV прервала хакерская атака. Вместо матча началась ретрансляция российского прокремлевского телеканала.

На пути к матчу с Уэльсом сборная Украины обыграла команду Шотландии в полуфинале квалификации.

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