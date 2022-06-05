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Трое жителей Донецкой области погибли от обстрелов за день

05 июня 2022, 23:32

Трое жителей Донецкой области погибли от обстрелов за день

Трое мирных жителей Донецкой области погибли за сегодняшний день от российских обстрелов. Об этом сообщил глава областной Павел Кириленко.

По его словам, два человека погибли в Авдеевке и один в Дружковке.

Еще два человека получили ранения.

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