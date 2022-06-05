Контратака в Северодонецке. Ракетные удары по Краматорску и Дружковке. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

ВСУ провели контратаку в Северодонецке и взяли в плен 8 россиян. Контроль над городом поделен пополам.

Армия РФ прибегает к сирийской тактике. Для зачистки используют мобилизованных с оккупированного Донбасса.

Обстрелы по всей Луганщине. Из Лисичанска под обстрелами удалось эвакуировать людей.

Ночные ракетные удары по Краматорску, Славянску и Дружковке. Есть погибшие.

В Мариуполе катастрофа с питьевой водой. Чтобы получить ее, нужно выстоять двухдневную очередь. Гуманитарную помощь выдают за работу.

Обстрелы в Донецке. Под огнем Ворошиловский район и рынок возле ж/д вокзала. Есть пострадавшие.

Группировка «ДНР» похитила и собирается судить двух иностранцев. Им грозит смертная казнь.