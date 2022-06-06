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Разрушенные три цеха восстановлению не подлежат — «Укрзализныця» об обстреле ДВРЗ

06 июня 2022, 08:32

Разрушенные три цеха восстановлению не подлежат — «Укрзализныця» об обстреле ДВРЗ

Находящийся в Киеве Дарницкий вагоноремонтный завод (ДВРЗ) в следствие обстрела войск РФ потерял три цеха, которые в нынешнем состоянии восстановлению не подлежат. Об этом заявил член правления «Укрзализныци» Евгений Шрамко.

Ремонт и производство вагонов ДВРЗ будет пробовать восстановить в кооперации с другими предприятиями отрасли.

«Мы имеем полностью разрушенные три цеха, которые восстановлению не подлежат. С их разрушением нарушена вся технологическая цепочка, поэтому мы будем налаживать кооперацию с другими предприятиями «Укрзализныци», чтобы восстановить здесь ремонт и производство вагонов», - сказал Шрамко.

По его словам, оценивать убытки ДВРЗ рано, как и конкретные цифры нанесенного ущерба на сейчас назвать нельзя. В первоочередных планах «Укрзализныци» очистка завода от остатков ракет и взрывчатки, затем — разбор завалов. 

Утром 5 июня войска РФ ударили 4 ракетами по Дарницкому вагоноремонтному заводу, расположенному на левом берегу Киева. 

Глава «Укрзализныци» опроверг заявления Минобороны РФ о том, что на заводе находилась военная техника.

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