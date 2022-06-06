«Кое-что привезли военным». Зеленский рассказал о поездке в Лисичанск и Соледар

Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Лисичанске Луганской области и Соледаре Донецкой области. Об этом глава государства рассказал в своем обращении, записанном в ночь на 6 июня в поезде.



После Запорожской области президент направился на Донбасс.



«Были в Лисичанске, были в Соледаре… Горжусь каждым и каждой, кого встретил. Кому жал руку, с кем общался», — сказал Зеленский.



«Кое-что привезли военным. Об этом детально говорить не буду. Но и кое-что привезли от них вам, это важно — уверенность и стойкость привезли», — завершил глава государства.



В аккаунтах в соцсетях Зеленского были опубликовны видео его визита на позиции украинских военных в районе Лисичанска и в Соледаре. По всей видимости, это командные пункты.





Ранее Зеленский в рамках поездки в Запорожскую область посетил санаторий-профилакторий, где разместили украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за вооруженной агрессии России.