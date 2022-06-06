ВСУ отбросили войска РФ на восточные окраины Северодонецка — ISW

Вооруженные силы Украины вытеснили войска России из южной части Северодонецка, отодвинув их на восточные окраины города. Об успешных атаках украиснких военных сообщили эксперты Института изучения войны США (ISW).



Операция была проведена украинскими военными, несмотря на то, что РФ для атаки на Северодонецк привлекла дополнительные ресурсы в технике и личном составе.



Эксперты ISW прогнозируют, что контратаки Украины усилят внимание российской армии на происходящее в Луганской области и следовательно, в обороне РФ на захваченных территориях Харьковской и южных областей могут появиться уязвимые места. В Институте отмечают, что способность украинской армии успешно контратаковать в Северодонецке, в нынешнем приоритетном районе военных операций Кремля, указывает на снижение боевой мощи российских войск в Украине.

Накануне украинские власти сообщили, что ВСУ оттеснили российскиесилы в Северодонецке, и сейчас контролируют около половины города.



Сегодня утром о продолжающемся штурме армией РФ Северодонецка сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, отметив, что в идут уличные бои.



Также вчера, 5 июня, соседний с Северодонецком Лисичанск посетил президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства сообщил, что «кое-что привезли военным».