Россия вероятно перебросила на остров Змеиный несколько средств ПВО, включая системы SA-15 и SA-22 (ЗРК Тор и ЗРПК Панцирь-С1). Об этом сообщило Минобороны Великобритании в Twitter.



Размещение спедств ПВО на острове произошло после потери крейсера «Москва».



«Вероятно, это оружие предназначено для противовоздушной обороны российских военных кораблей, действующих в районе острова Змеиный», - сказано в сообщении.



Активность России на острове Змеиный способствует блокаде украинского побережья и препятствует возобновлению морской торговли, в том числе экспорта украинского зерна.



Как отмечается в сводке британской разведки, рано утром 5 июня российские крылатые ракеты воздушного базирования Х-101 нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре в Киеве, вероятно, в попытке сорвать поставки западной военной техники передовым украинским частям.



Кроме того, на Донбассе продолжаются ожесточенные бои в Северодонецке. Российские войска продолжают продвигаться к Славянску в попытке окружить украинские силы.