Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Россия перебросила на Змеиный средства ПВО — британская разведка

06 июня 2022, 09:56

Россия перебросила на Змеиный средства ПВО — британская разведка

Россия вероятно перебросила на остров Змеиный несколько средств ПВО, включая системы SA-15 и SA-22 (ЗРК Тор и ЗРПК Панцирь-С1). Об этом сообщило Минобороны Великобритании в Twitter.

Размещение спедств ПВО на острове произошло после потери крейсера «Москва».

«Вероятно, это оружие предназначено для противовоздушной обороны российских военных кораблей, действующих в районе острова Змеиный», - сказано в сообщении.

Активность России на острове Змеиный способствует блокаде украинского побережья и препятствует возобновлению морской торговли, в том числе экспорта украинского зерна.

Как отмечается в сводке британской разведки, рано утром 5 июня российские крылатые ракеты воздушного базирования Х-101 нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре в Киеве, вероятно, в попытке сорвать поставки западной военной техники передовым украинским частям.

Кроме того, на Донбассе продолжаются ожесточенные бои в Северодонецке. Российские войска продолжают продвигаться к Славянску в попытке окружить украинские силы.

Еще по теме

Места
Россия Остров Змеиный
Прочее
Пво Крейсер Москва
Организации
Британская разведка
События
Война

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:42
В «ДНР» заявили о гибели жителя Донецка и ранении жительницы Ясиноватой
23:44
На Донбассе убит российский генерал, который командовал «армией ДНР»
23:43
Контратака в Северодонецке. Ракетные удары по Краматорску и Дружковке. Дайджест НД за день ►
17:25
«ДНР» заявила об обстреле района ж/д вокзала в Донецке и гибели жителя Горловки
17:06
Ждать от двух дней: В Мариуполе теперь нужно записываться в очередь за водой
15:08
Оккупанты планируют вывозить жителей Херсона на «расчистку» Мариуполя — Денисова
09:26
«ДНР»: За прошлые сутки из-за обстрелов погибли 5 человек
23:42
В Святогорске сгорел храм, а в Мариуполе погибших перестали доставать из-под завалов. Дайджест НД за день ►
22:36
Центр Донецка попал под обстрел: более 10 пострадавших
19:48
Российская партия обещает продвигать представителей «Л-ДНР» на выборах в Госдуму
17:58
В акваторию Мариупольского порта зашло второе судно под флагом РФ
16:43
«ДНР»: В Донецке из-за обстрелов погибли двое мирных жителей, сгорела скорая
15:47
Трое жителей Лазурного подорвались на мине на берегу моря
00:24
Донецк обстрелян «Градами», а в Луганской области ВСУ отодвинули войска РФ. Дайджест НД за день ►
20:43
«ДНР» заблокировала Viber на оккупированной территории
все новости
11:39
Ракетные и авиаудары: Наиболее горячие точки в Донецкой области назвал Кириленко
11:15
По Донецкой области оккупанты нанесли 11 ударов ракетами и «Градами»
10:52
Ситуация для ВСУ в Северодонецке ухудшилась, заявил Гайдай
10:42
В «ДНР» заявили о гибели жителя Донецка и ранении жительницы Ясиноватой
10:36
В Николаеве сообщают о взрывах
10:29
Оккупанты намерены присвоить имущество Ахметова и Коломойского
10:11
Дальность стрельбы — до 80 км: Великобритания передаст Украине мощные РСЗО
09:56
Россия перебросила на Змеиный средства ПВО — британская разведка
09:37
В РФ заявили об обстреле приграничного поселка в Курской области
09:28
ВСУ отбросили войска РФ на восточные окраины Северодонецка — ISW
09:18
Оккупанты ведут наступление на Славянск и Святогорск — Генштаб ВСУ
08:39
«Кое-что привезли военным». Зеленский рассказал о поездке в Лисичанск и Соледар
08:32
Разрушенные три цеха восстановлению не подлежат — «Укрзализныця» об обстреле ДВРЗ
08:20
Россияне штурмуют Северодонецк, ВСУ держат оборону. В области много разрушений
23:44
На Донбассе убит российский генерал, который командовал «армией ДНР»
все новости
ВИДЕО
«Кое-что привезли военным». Зеленский рассказал о поездке в Лисичанск и Соледар
06 июня, 08:39
Контратака в Северодонецке. Ракетные удары по Краматорску и Дружковке. Дайджест НД за день ►
05 июня, 23:43
В Святогорске сгорел храм, а в Мариуполе погибших перестали доставать из-под завалов. Дайджест НД за день ►
04 июня, 23:42

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция