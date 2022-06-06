Оккупанты намерены присвоить имущество Ахметова и Коломойского

Российские оккупанты намерены присвоить имущество украинских олигархов в Запорожской области, потому что те «финансируют украинских националистов». Об этом сообщило российское агентство «РИА Новости».



«Имущество украинских олигархов, в том числе Коломойского, Ахметова и Пинчука, в Запорожской области должно быть национализировано», — заявил агентству самопровозглашенный «мэр» Мелитополя Владимир Рогов.



По его мнению, «было бы неразумно исполнять обязательства перед владельцами предприятий, которые финансируют украинских националистов».