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В мэрии Мариуполя опровергли информацию об эвакуации из города

06 июня 2022, 11:38

В мэрии Мариуполя опровергли информацию об эвакуации из города

В мессенджере Telegram распространяют неправдивую информацию об организации эвакуации из района ТРЦ «Порт-Сити» в Мариуполе в сторону Запорожья. Об этом сообщил советник легитмного мэра города Петр Андрющенко.

Авторы фейковых публикаций указывают на то, что «эвакуация» должна пройти под патронатом ООН и Красного Креста, но в мэрии подчеркнули, что все это не правда. 

Андрющенко указал, что эта «информация является сознательным обманом, направленным на получение денег за перевозку с оккупированных территорий без предоставления услуги». Он отметил, что никакой эвакуации из Мариуполя на данный момент не планируется, и призвал не верить жуликам.

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