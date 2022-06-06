В мэрии Мариуполя опровергли информацию об эвакуации из города

В мессенджере Telegram распространяют неправдивую информацию об организации эвакуации из района ТРЦ «Порт-Сити» в Мариуполе в сторону Запорожья. Об этом сообщил советник легитмного мэра города Петр Андрющенко.



Авторы фейковых публикаций указывают на то, что «эвакуация» должна пройти под патронатом ООН и Красного Креста, но в мэрии подчеркнули, что все это не правда.



Андрющенко указал, что эта «информация является сознательным обманом, направленным на получение денег за перевозку с оккупированных территорий без предоставления услуги». Он отметил, что никакой эвакуации из Мариуполя на данный момент не планируется, и призвал не верить жуликам.