В Киеве показали разрушенные российскими ракетами цеха ДВРЗ

ВКиевской горгосадминистарции показали фотографии последствий ракетного удара по Дарницкому вагоноремонтному заводу (ДВРЗ) армией России.



Отмечается, что специалисты продолжают работать на месте, куда вчера прилетели ракеты.

«О вчерашних утренних взрывах в Дарницком и Днепровском районах столицы. В настоящее время жертв в результате ракетных ударов по объектам инфраструктуры нет. Одного пострадавшего госпитализировали. Службы еще работают на местах, подвергшихся атакам», – сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.







В «Укрзализныце» отметили, что Дарницкий вагоноремонтный завод в следствие обстрела войск РФ потерял три цеха, которые в нынешнем состоянии восстановлению не подлежат.



Глава «Укрзализныци» опроверг заявления Минобороны РФ о том, что на заводе находилась военная техника.