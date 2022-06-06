Ракетные и авиаудары: Наиболее горячие точки в Донецкой области назвал Кириленко

В Донецкой области оккупанты ведут обстрелы по всей линии фронта. Особенно горячими являются несколько точек. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



«Марьинка, Красногоровка особенно, и днем и ночью лупят по Авдеевке. В небольшом городке фактически не осталось ни одного уцелевшего здания. Лиманское направление, Торецк — постоянные обстрелы. Бахмут, Соледар — авиационные, ракетные удары. За минувшие сутки также были ракетные удары по Краматорску и Дружковке», — перечислил Кириленко.



Глава области добавил, что в результате удара в ночь с 4 на 5 июня в Дружковке погиб один человек, один был ранен. Оккупанты, по словам Кириленко, продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру.



«Враг использует основную свою тактику — это тотальные обстрелы из тяжелой артиллерии, РСЗО. А потом он идет в так называемые атаки. Однако в основном он уничтожает любые укрепленные сооружения и старается таким образом взять населенные пункты. Мы понимаем, насколько у врага мощный потенциал в боекомплекте, в вооружении. Но сказать, что они готовы вступать в боестолкновения с нашими защитниками — такой факт не зафиксирован», — сообщил он.



По словам Кириленко, украинские военные удерживают позиции.