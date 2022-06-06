Начальник украинской разведки Буданов посетил Северодонецк

Начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов проинспектировал работу подразделений ГУР МО в городе Северодонецк.



Отмечается, что на сегодняшний день это «самое горячее» направление российско-украинской войны, на некоторых участках которого у оккупантов десятикратное преимущество в артиллерии. Но несмотря на это, ВСУ постепенно вытесняет армию РФ из города.



В сообщении ведомства также говорится, что Буданов ознакомился с оперативной обстановкой на этом участке фронта и определил дальнейшие действия подразделений ГУР МО Украины.





Ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщал, что ситуация в Северодонецке для Вооруженных сил Украины ухудшилась, российские силы увеличили число обстрелов города, прибегли к тактике «выжженной земли».