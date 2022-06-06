Межед Уцмигов. Скриншот

Заместитель командира специального полка имени Ахмата Кадырова, подполковник Межед Уцмигов (позывной «Моджахед»), был ранен в поселке Камышеваха. Об этом сообщает российское издание Baza.



Отмечается, что днем 2 июня Уцмигов с сотрудниками чеченского спецполка засели в одном из домов поселка Камышеваха. Здесь они устроили так называемую «огневую точку», чтобы прикрыть проход других бойцов.



Начался артиллерийский обстрел, в здание попал снаряд. «Моджахед» с подчиненными успел выбежать из дома, но был ранен в ногу и получил контузию.

Накануне стало известно, что в боях на Донбассе был убит российский генерал-майор Роман Кутузов. Он командовал «первым корпусом ДНР».