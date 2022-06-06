Согласована схема вывоза зерна из Одесского порта — российские СМИ

Украиной, РФ и Турцией согласована предварительная схема вывоза зерна из Одесского порта. Об этом пишет российское издание «Известия» со ссылкой на источники.



Указывается, что разминировать прибрежные воды в районе Одессы будет Турция, также на Турцию, согласно материалу, возлагается функция конвоирования судов, выходящих из порта в нейтральные воды Черного моря до определенной точки, где там уже их будут встречать российские военные корабли.



РФ, по описанной предварительной схеме, будет сопровождать суда с зерном до Босфора.



По данным «Известий», «дорожную карту» планируют утвердить 8–9 июня на переговорах в Турции, в которых примут участие представители ООН.



Официальные лица Украины эту информацию не комментировали.