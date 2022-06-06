В Латвии запретили все российские телеканалы

Национальный совет по электронным СМИ сегодня утром запретил трансляцию в Латвии 80 телеканалов, зарегистрированных на территории РФ, пишет издание Delfi.



В новый список запрещенных каналов включены «E TV», «Иллюзион+», «Кино24», «Мир ТВ», «Охота и рыбалка», «Перец!», «Русский Иллюзион» и другие. Запрет на телевещание введен благодаря новой норме закона, которая предусматривает отключение СМИ тех стран, которые угрожают территориальной целостности и независимости.



Решение вступает в силу 9 июня и будет действовать до того времени, когда Россия прекратит агрессию против Украины и отдаст оккупированный Крым.



Совет запретил трансляцию российских каналов, в том числе развлекательных, еще в марте, но компания Global Media, занимающаяся ретрансляцией этих телеканалов в Латвии, пыталась обжаловать это решение в суде.