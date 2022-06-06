Играли с порохом: В оккупированной Бугаевке двое школьников попали в больницу

В подконтрольной группировке «ЛНР» Бугаевке Перевальского района двое школьников пострадали, играя с порохом. Об этом сообщает так называемое «МЧС ЛНР».



«Между двумя школами расположен овраг. Там мальчишки 11 и 14 лет жгли порох, который нашли в полях. Услышав сильный хлопок, перепугались, начали кричать. Жители спального района побежали на звуки, предварительно вызвав скорую помощь», — уверяют в «ЛНР».



Как заявили в «МЧС», медики госпитализировали школьников с ожогами глаз, лица, верхних конечностей. Состояние обоих мальчиков стабильное.