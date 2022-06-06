В «ДНР» заявили о шести погибших в ходе обстрела

На оккупированной территории Донецкой области в результате обстрелов погибли шесть человек – трое в Донецке, двое в Волновахе и один в Горловке. Об этом заявили в группировке «ДНР».



По словам главы оккупационной администрации Алексея Кулемзина, погибли трое мирных жителей Петровского района Донецка.



Он добавил, что в Киевском районе также ранены две женщины и один мужчина.



В Волновахе в результате обстрела два человека погибли и один получил ранения.



О смерти мужчины от полученных ранений в Калининском районе Горловки заявил глава оккупационной администрации Иван Приходько.



Утверждается, что погибший находился по адресу улица Крушельницкого, 21, поселок шахты Александр-Запад.