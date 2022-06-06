Швеция поставит Украине противокорабельные ракетные системы малой дальности

Шведское правительство приняло решения о поставке украинской армии противокорабельных ракетных систем малой дальности RBS-17. Об этом сообщается на сайте шведского правительства.



Отмечается, что указанный тип вооружения был специальным запросом украинского правительства.



Украине также передадут автоматические винтовки AG 90 и боеприпасы к ним, а также 5 000 легких противотанковых пусковых установок.



По информации издания Militaryleak, RBS 17 (Robotsystem 17) — это шведский вариант ракеты класса «воздух-земля» AGM-114C Hellfire. Она была адаптирована для противокорабельной роли и может запускаться с кораблей ВМС или с наземного огневого поста.