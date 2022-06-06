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В правительсве не верят обещаниям Путина по поводу разблокировки вывоза зерна

06 июня 2022, 15:58

В правительсве не верят обещаниям Путина по поводу разблокировки вывоза зерна

Схеме Кремля по вывозу зерна из заблокированных войсками РФ портов не верят в украинском правительстве. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

«Путин говорит, что не будет использовать торговые пути для нападения на Одессу. Это тот же Путин, который сказал канцлеру Германии Шольцу и президенту Франции Макрону, что не будет нападать на Украину - за несколько дней до начала полномасштабного вторжения в нашу страну», - написал Кулеба в Twitter.

Министр добавил, что «мы не можем доверять Путину, потому как его слова пусты».

На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что РФ готова обеспечить вывоз украинского зерна через оккупированные российской армией порты Бердянска и Мариуполя, и, что гарантирует мирный проход судов с зерном в международные воды из тех портов, которые находятся под контролем Украины.

Сегодня, 6 июня, российские СМИ сообщили, что Украиной, РФ и Турцией согласована предварительная схема вывоза зерна из Одесского порта. В опубликованном плане разминирование прибрежных вод в районе Одессы должна будет Турция, также на Турцию, согласно материалу, возлагается функция конвоирования судов, выходящих из порта в нейтральные воды Черного моря до определенной точки, где там уже их встретят российские военные корабли.

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