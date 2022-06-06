Из Славянска эвакуировали 80 человек

Эвакуация из Славянска. Фото: Вадима Ляха

Из Славянска Донецкой области желающих эвакуироваться бесплатно вывозят в более безопасные регионы. Сегодня возможностью воспользовались 80 человек. Об этом сообщил мэр Славянска Вадим Лях в Facebook.



«Информация для тех, кто хочет выехать из города. Сегодня, 6 июня, отправили эвакуационный рейс в западные области страны. Им воспользовались около 80 человек. Среди них — 13 детей. Завтра будет рейс в Днепр. В среду, 8 июня, — в Ровенскую область, с расселением», — сообщил Лях.



Он также рассказал, что записаться на эвакуацию можно по номеру горячей линии.