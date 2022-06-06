В РФ пригрозили ударами по госучреждениям Украины

В РФ пригрозили ударами по инфраструктуре и госучреждениям Украины в случае поставок РСЗО дальнего действия. Об этом заявил глава комитета по обороне Госдумы РФ Андрей Картаполов, передает российское издание «Известия».



«Россия может нанести удары по инфраструктуре и госучреждениям Украины в случае поставок Киеву РСЗО дальнего действия», — заявил Картаполов.



Также он не исключил ввод военных ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) на территорию Украины. Глава комитета добавил, что «мы вряд ли согласимся с тем, что какие-нибудь страны НАТО попытаются под видом миротворцев туда залезть».