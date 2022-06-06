«ДНР» «судит» граждан Великобритании. Пушилин «не исключает» смертную казнь

Группировка «ДНР» обвиняет двоих граждан Великобритании в «боевых действиях на стороне Украины». Так называемый «верховный суд» группировки «ДНР» сегодня проведет первое заседание по этому «делу». Об этом заявил глава группировки Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1».



«Сегодня состоится первое заседание верховного суда ДНР — по британским наемникам. Доказательная база полностью собрана», — уверят Пушилин.



Также Пушилин «не исключил», что в отношении подданных Великобритании «суд» может назначить «высшую меру наказания», то есть смертную казнь.



Напомним, Шон Пинэр и Эндрю Хилл из Великобритании и подданный королевства Марокко Садун Брагим якобы были взяты в плен в ходе боестолкновений весной 2022 года.