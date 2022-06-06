Обстрел на Харьковщине: Повреждены школы, детсады и жилье для переселенцев

В Лозовой Харьковской области в результате ночного ракетного обстрела российскими войсками повреждены пять учебных заведений, жилые многоквартирные дома и общежития, где проживают не только местные жители, но и переселенцы. Об этом сообщил в глава Лозовской громады Сергей Зеленский.



По его словам, в части кварталов Лозовой пока нет электричества – энергетики работают над его восстановлением, ожидается, что работы завершат до конца дня. Воды нет из-за планового ремонта, о котором предупреждали горожан заранее.



Зеленский добавил, что наземной угрозы для Лозовой по-прежнему нет, но угроза ракетных ударов сохраняется.