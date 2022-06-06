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Оккупанты закрывают Мариуполь на карантин, заявили в мэрии

06 июня 2022, 16:14

Оккупанты закрывают Мариуполь на карантин, заявили в мэрии

Из-за распространения холеры войсками РФ принято решение закрыть Мариуполь на карантин. Об этом заявил советник легитимного мэра города Петр Андрющенко в эфире телемарафона.

Он сказал, что Мариупольский горсовет наблюдает за тем, как закрывается город.

Со ссылкой на свои источники Андрющенко также сообщил о подготовке россиянами в Ростове-на-Дону отдельных инфекционных отделений, где врачи готовятся принимать военных РФ, которые могут пострадать в результате эпидемии. По его информации, «слово «холера» звучит внутри города, в среде оккупационных властей и их кураторов».

Еще 3 июня Петр Андрющенко сообщал, что войска РФ, захватившие Мариуполь, усилили режим фильтрации, остановив перемещение между районами города и выезд из него.

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