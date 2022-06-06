На Донетчине ремонтные бригады вернули свет в 122 населенных пункта

Ремонтные бригады за неделю вернули свет более 134 тысячам семей в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Донецкие электросети.



Отмечается, что с 30 мая по 5 июня бригадам энергетиков удалось выполнить ремонты на оборудовании и линиях, чтобы полностью или частично восстановить электроснабжение в 122 населенных пунктах Донецкой области. Все они были обесточены из-за активных боевых действий.



134 641 семья на Донетчине снова со светом. За минувшие сутки специалисты энергокомпании отремонтировали оборудование и линии в 14 населенных пунктах и вернули электропитание 14 073 семьям в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах.



Пока без света остаются жители 323 населенных пунктов Донецкой области, отметили в компании. Там назвали и самые сложные направления — Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское и Великоновоселковское.