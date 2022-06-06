Оккупанты продают автомобили, собранные на улицах Мариуполя — Андрющенко

Оккупанты в Мариуполе открыли свободный доступ для осмотра и выкупа автомобилей, свезенных с улиц города на рынок Азовский и территорию бывшего пивзавода на Левобережье. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.



«Уцелевшие автомобили хранят отдельно. Там опознать и забрать автомобиль можно исключительно через "решал" от оккупационных властей», - рассказал советник мэра.



Он отметил, что оккупанты готовы продать понравившийся автомобиль.



«Право собственности, подкрепленное деньгами, имеет большее значение, чем просто права собственности», - заявил Андрющенко.