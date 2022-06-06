Нацбанк: Количество предприятий, полностью остановивших работу, сократилось до 14%

Во второй половине мая число предприятий, которые полностью остановили, сократилось до 14% против 17% в апреле. Однако общий уровень загруженности мощностей остается на 40% ниже довоенного. Об этом сообщили в Нацбанке.



По данным исследования, восстановление сдерживают утрата рынков сбыта, усиление ценового давления и нарушенная логистика.



В то же время в мае количество предприятий, не испытывающих проблем с нехваткой ресурсов, возросло до 36%, а у 40% опрошенных хватит ресурсов более чем на месяц.



Согласно опросам НБУ, также стабилизировалась доля предприятий, существенно сокративших (более 30%) работников, и тех, кто не изменил их количество.



Средневзвешенный уровень занятости улучшился, что может объясняться сезонностью, но остается на 25% ниже, чем до войны (на 40% в начале марта).



Рост количества вакансий существенно уступает приросту резюме, даже для специалистов IТ, отмечает регулятор.



По разным опросам падение зарплат в частном секторе в среднем составило от 25% до 50% по сравнению с довоенным временем. Больше всего падение зарплат наблюдается в добывающей промышленности и строительстве.