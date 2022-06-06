В Украине с начала войны погибли 32 журналиста

В Украине с начала полномасштабного вторжения России погибли 32 журналиста, еще 16 были ранены. Об этом сообщает Офис генпрокурора.



Правоохранители расследуют преступления РФ в отношении 147 представителей СМИ. 28 из них являются иностранными гражданами.



«Пострадали представители украинских, американских, британских, чешских, датских ирландских, литовских, швейцарских, французских СМИ и журналисты из ОАЭ. Больше всего пострадали те, кто находился в Киевской области и Киеве, Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской областях», — отметили в Офисе генпрокурора.



Там также добавили, что российские силы обстреляли девять телебашен и телерадиокомпаний.