На территорию Приднестровья дрон сбросил две гранаты

Два взрывных устройства, предположительно гранаты РГД-5, были сброшены с дрона на территорию резервного подразделения армии в районе села Владимировка в молдавском сепаратистском регионе Приднестровье. Об этом сообщает «Следственный комитет».



Уточняется, что происшествие случилось ранним утром в воскресенье – гранаты попали на территорию автопарка.



Согласно данным «СК ПМР», пострадавших и разрушений нет.

25 апреля в молдавском сепаратистском регионе Приднестровье произошли взрывы на территории радиотелецентра в поселке Маяк, в результате из строя выведены две антенны радиоцентра, ретранслировавшие российское радио.



Накануне в Тирасполе из РПГ было обстреляно здание «министерства госбезопасности» Приднестровья.



22 апреля в России заявили о новых планах на вторую фазу «спецоперации» в Украине. Российские военные заявили о намерении установить полный контроль над Донбассом и южной Украиной для обеспечения сухопутного коридора в аннексированный Крым, и получить выход к Приднестровью.