«Никто просто так ничего не хочет давать, включая оружие и санкции», – Зеленский о поддержке Запада

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что внутриполитическая борьба в Украине и странах Европы может повлиять на объем помощи Украине. Он назвал несколько факторов, которые могут вызвать такую борьбу в странах Европы: оппозиция и недовольный бизнес.



«Никто просто так ничего не хочет давать, включая оружие и санкции. Лидеры объединились в Европе и мире, но их бизнес давит изнутри. И оппозиция тоже есть не только у нас. Если у них есть шанс побороться за власть – они будут бороться. Эта борьба будет влиять на ослабление поддержки Украины», - сказал он 6 июня на пресс-конференции в Киеве.



По данным Forbes, 40 стран наиболее существенно помогают Украине противостоять российской агрессии: поставками оружия, внедрением антироссийских санкций, деньгами или высылкой российских дипломатов.



Президент России Владимир Путин заявил, что российская армия будет и дальше наносить удары по Украине, а поставки Западом вооружений только затянут конфликт.