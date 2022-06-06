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Украина создала спецлагерь для содержания российских военнопленных – Малюська

06 июня 2022, 18:57

Украина создала спецлагерь для содержания российских военнопленных – Малюська

Украинская сторона организовала специальный лагерь для содержания российских военнопленных, не подлежащих обмену в ближайшее время, в одной из западных областей. Об сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире телемарафона.

Военнопленные, которые только недавно попали в плен или которые могут быть обменяны в ближайшее время, распределены по учреждениям Министерства юстиции Украины по всей территории страны, уточнил он.

Что касается условий содержания российских военнопленных, они соответствуют нормам Женевской конвенции, заверил министр.

«Содержатся на надлежащем уровне в том смысле, что ничего лишнего мы им не предоставляем, но и соответственно со стандартами, установленными международными договорами, мы их обеспечиваем. То есть это уровень немного лучше, чем содержание заключенного или осужденного: чуть лучше питание, чуть лучше средства гигиены, полный доступ к Красному Кресту», - рассказал он.

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