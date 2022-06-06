Зеленский: Западные страны подталкивают Украину к невыгодному мирному соглашению

Президент Владимир Зеленский заверил, что не ведет переговоры о мирном плане с какими-либо странами. При этом он отметил, что западные политики начинают толкать Украину к завершению войны с невыгодным для страны результатом.



«Никаких переговоров о планах у меня нет, такие переговоры сегодня на уровне нуля находятся. Всем очень хочется максимально нас толкать к какому-то результату, точно не желаемому для нас, потому что нас не спрашивали пока о выгодах тех или иных сторон, которые имеют свои интересы. Опять же разные: как финансовые, так и политические. Усталость нарастает, люди хотят какого-нибудь результата для себя, а нам с вами нужен результат – для нас. Так вот, структуры по решению вопроса этой войны с положительным результатом для нас я с ними не обсуждал», – сказал президент 6 июня на пресс-конференции в Киеве.



При этом Зеленский добавил, что Украина должна работать «со всеми европейскими, мировыми государствами».