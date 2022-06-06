«ДНР»: За день погибли под обстрелами девять человек

В группировке «ДНР» заявляют о гибели девяти мирных жителей за сегодня в ходе обстрелов. Об этом пишет сепаратистский сайт ДАН.



Так, в Петровском районе Донецка погибли четыре гражданских, еще двое — получили ранения; в Киевском районе пострадали пять мирных жителей. В районе повреждены здание детсада, рынок, объекты водоканала, завод «Ремкоммунэлектротранс», газораспределительная станция, гаражный кооператив, минимум двенадцать жилых домов.



В Червоногвардейском районе Макеевки погибли двое мирных жителей, еще двое получили ранения. В Ясиноватой ранены два гражданских, там же повреждено локомотивной депо и железнодорожное полотно. Кроме этого, погибли двое жителей Волновахи, еще один человек ранен.



В Горловке погибла мирная жительница, еще четверо гражданских получили ранения. Повреждены около десятка жилых домов, здание администрации поселка Гольмовский, отделение почтовой связи и газопровод.

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