В России будут судить 11 человек по обвинению в покушении на членов «ДНР»

Одиннадцать граждан Украины будут судить в России по обвинению похищении людей и покушении на убийство, в том числе представителей группировки «ДНР». Об этом сообщили в Генпрокуратуре, передает российский «Интерфакс».



Утверждается, что с 2014 по 2019 года граждане Украины Игорь Мищенко, Андрей Байдала и Дмитрий Шиманский создали группу, которая занималась «похищением граждан России с последующим перемещением на территорию Украины».



Задержанным вменяют покушение на убийство сотрудника «МВД ДНР», на автомобиль которого было установлено самодельное взрывное устройство и дистанционно приведено в действие.



Уголовное дело направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу.



Также заявляется, что Байдала - внештатный сотрудник СБУ и ГУР Минобороны Украины.

В июне 2019 в группировке «ДНР» заявили, что Андрей Байдала причастен к убийству главы «ДНР» Александра Захарченко.