В Донецкой области из-за обстрелов оккупантов за сутки погибли четыре мирных жителя

В результате обстрелов со стороны российских оккупантов 6 июня погибли четыре мирных жителя Донецкой области. Об этом сообщил глава военной администрации Донецкой области Павел Кириленко.



По данным Кириленко, два человека погибли в Нью-Йорке, один в Часов Яре и один в Песках. Еще семь человек получили ранения.



«Также удалось уточнить информацию об одном погибшем в Лимане и двоих раненых в Лиманской громаде. Кроме того, в Константиновке зарегистрировано четверо гражданских, получивших ранения в Луганской области», — проинформировал глава области.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения россиян в Украину в результате обстрелов и бомбардировок в Донецкой области погибли 478 мирных людей, ранены еще 1238. Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе в настоящее время установить невозможно.