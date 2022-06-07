«ДНР» ищет среди жителей Мариуполя «азовцев» — горсовет

Группировка «ДНР» в Мариуполе продолжает искать «азовцев» среди жителей города. Об этом сообщает украинский Мариупольский городской совет.



В мэрии подчеркнули, что в сложившейся в Мариуполе ситуации стать «азовцем» или «нацистом» и пропасть без вести можно за украинский язык или татуировку, то есть любая национальная символика Украины, даже футболка в желто-синих цветах подвергает людей опасности преследования.



«На примере оккупированного Мариуполя мы видим будущее, которое Путин готовил для всей Украины. Запрет всего украинского, тотальное обрусение и разрушение любых демократических проявлений», – заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.



По состоянию на конец мая, в «фильтрационных лагерях» созданных для мариупольцев, по данным омбудсмена Денисовой, оккупанты удерживали 4 тысячи мужчин.